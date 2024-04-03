Землетрясения на Тайване – стало известно о четырёх погибших и 97 пострадавших

Около восточного побережья Тайваня произошло несколько мощных землетрясений подряд. Первое – магнитудой 7,7 зафиксировали примерно в восемь утра по местному времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глубина землетрясения достигала 15-ти километров. Затем возле побережья уезда Хуалянь произошло еще одно – магнитудой 5,3. Сейчас известно о четырех погибших, 97 человек пострадали. Всего на острове произошло больше 10 толчков. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи соцсетей, некоторые строения получили повреждения: они накренились и частично разрушены. Здание завода по производству пластмассы на севере острова обрушилось. Около 90 тысяч домохозяйств на Тайване остались без электричества.