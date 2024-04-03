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Землетрясения на Тайване – стало известно о четырёх погибших и 97 пострадавших

03 апреля 2024 08:01
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Около восточного побережья Тайваня произошло несколько мощных землетрясений подряд. Первое – магнитудой 7,7 зафиксировали примерно в восемь утра по местному времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясения на Тайване – стало известно о четырёх погибших и 97 пострадавших-1

Глубина землетрясения достигала 15-ти километров. Затем возле побережья уезда Хуалянь произошло еще одно – магнитудой 5,3. Сейчас известно о четырех погибших, 97 человек пострадали. Всего на острове произошло больше 10 толчков. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи соцсетей, некоторые строения получили повреждения: они накренились и частично разрушены. Здание завода по производству пластмассы на севере острова обрушилось. Около 90 тысяч домохозяйств на Тайване остались без электричества.

# Землетрясение

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