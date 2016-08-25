Землетрясение в Италии: за сутки сейсмологи насчитали почти 500 афтершоков

Новости Италии. В Италии не прекращается серия землетрясений. В центральной части страны утром были зафиксированы толчки магнитудой 4,7. Эпицентр залегал на глубине около 10 километров, причем неподалеку от Рима. А всего за последние сутки сейсмологи насчитали почти полтысячи афтершоков.

Тем временем продолжаются спасательные работы в городах, которые стихия фактически сравняла с землей. Под завалами находятся еще сотни человек. В поисках пострадавших участвует свыше пяти тысяч человек. Сейчас в списке погибших значится 247 имен. Многие люди числятся пропавшими без вести. В связи с этой трагедией в Италии объявлен двухдневный национальный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнование руководству Италии, а также родным и близким погибших и пострадавших выразил Президент Беларуси. Александр Лукашенко, подчеркнул, что известие о многочисленных жертвах и значительных разрушениях вызвало чувство большой боли и скорби в сердцах белорусов.