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Землетрясение в Италии: в Асколи-Пичено простились с 290 погибшими

27 августа 2016 18:52
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Новости Италии. В Италии 27 августа прощались с жертвами разрушительного землетрясения, которое унесло жизни 290 человек. Для скорбной церемонии был выбран город Асколи, один из наиболее пострадавших от стихии.

Здесь земле были преданы тела 35 погибших.

Проводить их в последний путь приехали глава правительства Италии и президент страны Серджо Маттарелла.

Тем временем в разрушенных районах не прекращаются поисковые работы. Шансов найти живых людей уже практически не осталось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня из-под обломков спасатели извлекли ещё 9 тел.

# Землетрясение в Италии

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