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Землетрясение в Италии попало на видео

18 января 2017 13:34
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Новости Италии. Сильное землетрясение мощностью 5,5  всколыхнуло Италию. О разрушениях информация пока не поступала. Люди в панике покидали дома.

В центральной Италии из школ эвакуировали учеников. Из метро в Риме – пассажиров.  А в регионе Абруццо приостановили движение поездов. Специалисты проверяют возможные повреждения железнодорожного полотна.

Напомним, предыдущее сильное землетрясение произошло в Италии в августе минувшего года. Тогда погибли около 300 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

# Землетрясение в Италии

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