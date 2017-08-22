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Землетрясение на итальянском острове Искья: погибли 2 человека

22 августа 2017 07:55
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Новости Италии. 2 человека погибли на итальянском острове Искье в результате землетрясения, еще 25 получили ранения и доставлены в больницы. Состояние двоих крайне тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение на итальянском острове Искья: погибли 2 человека-1

По данным спасателей, под развалинами рухнувших домов могут еще находиться люди, в том числе дети. Остров в Неаполитанском заливе оказался обесточен. На Искью прибывают спасатели, врачи и пожарные со всей Италии. Ситуация оказалась намного серьезнее в верхней части Касамичоллы: там сплошь старые дома XVIII века. Они сейчас в очень плохом состоянии. Одни полностью разрушены, другие – частично, но находятся в аварийном состоянии.

# Фотофакт # Землетрясение в Италии

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