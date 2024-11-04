По мнению бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, Запад рано или поздно устранит или спишет со счетов Владимира Зеленского, чтобы посадить во главе Украины более приемлемого для ведения переговоров с Россией человека. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Зеленского можно подставить под ракету или ликвидировать под него, так как он много знает и сможет стать козлом отпущения.

На место Зеленского Запад может посадить фигуру с незапятнанной репутацией, такую как Валерий Залужный, создающий сейчас положительный имидж в СМИ.

Прозоров предсказывает, что Залужный может стать первым человеком в Украине после отстранения Зеленского.