Зеленский внезапно сменил начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в должности начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича, ставшего генеральным инспектором Министерства обороны. Об этом пишет ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в должности начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича, ставшего генеральным инспектором Министерства обороны. Об этом пишет ТАСС.
Фото: Telegram_V_Zelenskiy_official
Перед Гнатовым поставлена задача повышения эффективности управления армией.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский приказал уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к преступлениям в Курской области.
Генштаб ВС РФ сообщил об освобождении более 86% территории, ранее оккупированной ВСУ, в том числе Суджи.