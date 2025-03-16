Прямой эфир

Зеленский внезапно сменил начальника Генштаба ВСУ

16 марта 2025 16:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в должности начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича, ставшего генеральным инспектором Министерства обороны. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский внезапно сменил начальника Генштаба ВСУ-1

Фото: Telegram_V_Zelenskiy_official

Перед Гнатовым поставлена задача повышения эффективности управления армией. 

Ранее главком ВСУ Александр Сырский приказал уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к преступлениям в Курской области.

Генштаб ВС РФ сообщил об освобождении более 86% территории, ранее оккупированной ВСУ, в том числе Суджи.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
США допустили меры против РФ при отказе от перемирия в Украине
16 марта 2025 16:11

США допустили меры против РФ при отказе от перемирия в Украине

МВД Македонии сообщает о 59 погибших в результате пожара на дискотеке
16 марта 2025 15:29

МВД Македонии сообщает о 59 погибших в результате пожара на дискотеке

Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель на юбилей отношений КНР и ЕС
16 марта 2025 14:42

Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель на юбилей отношений КНР и ЕС