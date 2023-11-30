Зеленский сомневается, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве высказал неуверенность в том, что страна может вступить в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

«И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО», – признал он.

Он отметил, что усиление национальной безопасности является приоритетной задачей, но результат неизвестен в силу ряда обстоятельств, в том числе отношений с Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в Альянс невозможно в контексте вооруженного конфликта. На встрече в верхах НАТО в 2024 году, по словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украине не будет направлено приглашение о вступлении, так как это может привести к Третьей мировой войне.