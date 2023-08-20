Зеленский приехал в Нидерланды, чтобы обсудить поставку F-16 Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды для того, чтобы согласовать с премьер-министром Марком Рютте поставку американских истребителей F-16 для украинской армии, сообщает РИА Новости.

Стороны также обсудят Глобальный мирный саммит, мирную формулу Киева и ответственность России. США разрешили передачу Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что киевские F-16, способные нести ядерное оружие, будут восприняты Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.