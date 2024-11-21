Зеленский предлагает США разрабатывать природные ресурсы на территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Вашингтону совместную разработку месторождений украинских природных ресурсов, находящихся также и на территориях, перешедших РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Portal Obronny.

В публикации указано, такие действия направлены на получение лояльного отношения со стороны избранного президента США Дональда Трампа. Обещания разработки оцениваемых в «триллионы долларов» минеральных ресурсов Украины – разменная монета в ходе переговорного процесса Зеленского с Трампом, сообщает мнение аналитиков польское издание.