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Зеленский предлагает США разрабатывать природные ресурсы на территории РФ

21 ноября 2024 07:39
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Вашингтону совместную разработку месторождений украинских природных ресурсов, находящихся также и на территориях, перешедших РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Portal Obronny.

В публикации указано, такие действия направлены на получение лояльного отношения со стороны избранного президента США Дональда Трампа. Обещания разработки оцениваемых в «триллионы долларов» минеральных ресурсов Украины – разменная монета в ходе переговорного процесса Зеленского с Трампом, сообщает мнение аналитиков польское издание.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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