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Зеленский назвал «территориальный вопрос» Украины сложной проблемой

16 марта 2025 14:37
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о территориях непростым и предлагает отложить его решение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.

«Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решен позже», – говорится в публикации.

Зеленский назвал «территориальный вопрос» Украины сложной проблемой-1

Фото: Telegram_V_Zelenskiy_official

Он также требует от союзников четкой позиции по поводу гарантий безопасности для Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон обсуждал с Киевом вопрос о территориальных уступках.

При этом Дональд Трамп заявил о маловероятности возврата Украины к рубежам 2014 года, подчеркивая важность прекращения конфликта.

# Международная политика

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