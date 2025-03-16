Зеленский назвал «территориальный вопрос» Украины сложной проблемой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о территориях непростым и предлагает отложить его решение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.
«Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решен позже», – говорится в публикации.
Фото: Telegram_V_Zelenskiy_official
Он также требует от союзников четкой позиции по поводу гарантий безопасности для Украины.
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон обсуждал с Киевом вопрос о территориальных уступках.
При этом Дональд Трамп заявил о маловероятности возврата Украины к рубежам 2014 года, подчеркивая важность прекращения конфликта.