Зеленский назвал «территориальный вопрос» Украины сложной проблемой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о территориях непростым и предлагает отложить его решение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.

«Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решен позже», – говорится в публикации.