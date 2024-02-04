Зеленский хочет возложить вину за сбитый Ил-76 на главкома Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский намерен возложить вину за нападение на самолет Ил-76, который перевозил украинских пленных, на главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politika. В издании отмечается, что Зеленский и представители его команды стремятся уйти от ответственности.

Самолет Ил-76 сбили украинские военные 24 января над Белгородской областью, все находившиеся на борту погибли. Президент РФ Владимир Путин назвал это преступлением Киева по отношению к своим гражданам и подчеркнул, что украинской стороне было известно о присутствии на борту военнопленных. Он также высказал сомнения в том, что после этого инцидента с Киевом можно будет договориться.