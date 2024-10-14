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ZDF: новой встречи «Рамштайн» по военной помощи Украине не будет

14 октября 2024 08:23
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В ближайшее время, даже несмотря на приезд президента США Джо Байдена в Германию, заседание контактной группы по оказанию военной поддержки Украине не состоится. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ZDF.

Встреча отложена на неопределенное время. Визит Байдена пройдет на следующей неделе, и он проведет встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем и с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. На встрече планировалось обсуждение отмены для Украины запрета на нанесение западным оружием ударов по территории РФ.

# Международная политика # Украина # Оружие и боеприпасы

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