ZDF: новой встречи «Рамштайн» по военной помощи Украине не будет

В ближайшее время, даже несмотря на приезд президента США Джо Байдена в Германию, заседание контактной группы по оказанию военной поддержки Украине не состоится. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ZDF.

Встреча отложена на неопределенное время. Визит Байдена пройдет на следующей неделе, и он проведет встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем и с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. На встрече планировалось обсуждение отмены для Украины запрета на нанесение западным оружием ударов по территории РФ.