В Испании прошли протесты из-за жилищного кризиса

Десятки тысяч человек вышли на улицы Мадрида, требуя снижения стоимости аренды жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки тысяч человек вышли на улицы Мадрида, требуя снижения стоимости аренды жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за непомерной платы многие испанцы больше не могут позволить себе жить в городах. Домовладельцы, желая заработать на туристах, вынуждают выселяться из квартир местных жителей. Протестующие требуют от правительства вмешаться в ситуацию и взять под контроль цены на жилье.