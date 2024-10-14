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В Испании прошли протесты из-за жилищного кризиса

14 октября 2024 10:15
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Десятки тысяч человек вышли на улицы Мадрида, требуя снижения стоимости аренды жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании прошли протесты из-за жилищного кризиса-2

Из-за непомерной платы многие испанцы больше не могут позволить себе жить в городах. Домовладельцы, желая заработать на туристах, вынуждают выселяться из квартир местных жителей. Протестующие требуют от правительства вмешаться в ситуацию и взять под контроль цены на жилье.

# Международная политика

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