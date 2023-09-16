Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер в возрасте 61 года

Гришечкин внес существенный вклад в становление Театра на Юго-Западе, где он служил с момента его основания. Он трудился также в РАМТ, возглавлял Волжский драматический театр, руководил театральной студией при Московском университете МВД России. Снялся почти в 170 фильмах, в том числе сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Бригада».