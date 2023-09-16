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Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер в возрасте 61 года

16 сентября 2023 08:54
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На 62-м году ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин, сообщает его коллега Антон Белов, передает РИА Новости.

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер в возрасте 61 года-1

 Фото: Instagram grishechkinslavik

Гришечкин внес существенный вклад в становление Театра на Юго-Западе, где он служил с момента его основания. Он трудился также в РАМТ, возглавлял Волжский драматический театр, руководил театральной студией при Московском университете МВД России. Снялся почти в 170 фильмах, в том числе сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Бригада».

# Некролог # Вячеслав Гришечкин

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