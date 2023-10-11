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В Гватемале протестующие перекрывают дороги и требуют отставки генпрокурора

11 октября 2023 19:47
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В Гватемале вторые сутки не утихают протесты. Демонстранты требуют немедленной отставки генерального прокурора страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гватемале протестующие перекрывают дороги и требуют отставки генпрокурора-1

Активисты добиваются реакции правительства на их мнение, а чтобы привлечь внимание, перекрывают городские дороги. Сегодняшнее шествие было относительно мирным. Активисты обвиняют прокурора в подготовке госпереворота и мошенничестве.

# Акции протеста # Фотофакт

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