В Гватемале протестующие перекрывают дороги и требуют отставки генпрокурора

В Гватемале вторые сутки не утихают протесты. Демонстранты требуют немедленной отставки генерального прокурора страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты добиваются реакции правительства на их мнение, а чтобы привлечь внимание, перекрывают городские дороги. Сегодняшнее шествие было относительно мирным. Активисты обвиняют прокурора в подготовке госпереворота и мошенничестве.