МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2024-м из-за медленного снижения инфляции

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2024 году. По оценке экспертов, инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это в свою очередь замедлит производство во многих странах. Ряд государств не сможет вернуться к целевым показателям по крайней мере до конца 2025 года. Специалисты объяснят это тем, что экономика все еще продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса. Затрудняет процесс кризис стоимости жизни.