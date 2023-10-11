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МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2024-м из-за медленного снижения инфляции

11 октября 2023 19:47
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Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2024 году. По оценке экспертов, инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2024-м из-за медленного снижения инфляции-1

Это в свою очередь замедлит производство во многих странах. Ряд государств не сможет вернуться к целевым показателям по крайней мере до конца 2025 года. Специалисты объяснят это тем, что экономика все еще продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса. Затрудняет процесс кризис стоимости жизни.

# Экономика # Фотофакт

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