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Захарова: Зеленский мог бы достойно конкурировать с участниками Евровидения

12 мая 2023 09:32
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы конкурировать с участниками Евровидения. Так она прокомментировала отказ со стороны организаторов на просьбу украинского лидера выступить с речью в финале Евровидения, пишет РИА Новости.

Захарова: Зеленский мог бы достойно конкурировать с участниками Евровидения-1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Pinterest

Ранее президент Украины Владимир Зеленский планировал выступить с видеообращением на международном конкурсе песни, но его просьба была отклонена Европейским вещательным союзом. ЕВС мотивировал свое решение тем, что Евровидение представляет собой международный развлекательный конкурс и не имеет под собой политической подоплеки. 

# Международная политика # Мария Захарова # Владимир Зеленский

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