Захарова: Зеленский мог бы достойно конкурировать с участниками Евровидения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы конкурировать с участниками Евровидения. Так она прокомментировала отказ со стороны организаторов на просьбу украинского лидера выступить с речью в финале Евровидения, пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский планировал выступить с видеообращением на международном конкурсе песни, но его просьба была отклонена Европейским вещательным союзом. ЕВС мотивировал свое решение тем, что Евровидение представляет собой международный развлекательный конкурс и не имеет под собой политической подоплеки.