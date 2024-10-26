Киеву выделят кредит на 50 миллиардов долларов США, пишет РИА Новости.

Как объясняет официальный представитель МИД России Мария Захарова, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об ультиматуме: «либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие».

Лидерами стран G7 было достигнуто соглашение о предоставлении Украине кредитов общей суммой в 50 миллиардов долларов.

Таким образом, объясняет дипломат, кредит для Киева обоснован желанием Запада остановить разговоры Зеленского о ядерном оружии.

«Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно», – подчеркнула Захарова.

