Прямой эфир

Захарова: Запад выделил Украине 50 млрд долларов ради молчания Зеленского

26 октября 2024 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Киеву выделят кредит на 50 миллиардов долларов США, пишет РИА Новости.

Как объясняет официальный представитель МИД России Мария Захарова, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об ультиматуме: «либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие».

Лидерами стран G7 было достигнуто соглашение о предоставлении Украине кредитов общей суммой в 50 миллиардов долларов.

Таким образом, объясняет дипломат, кредит для Киева обоснован желанием Запада остановить разговоры Зеленского о ядерном оружии.

«Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно», – подчеркнула Захарова.
 

# Международная политика # Мария Захарова # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Посольство РФ сообщает о спокойной обстановке в Тегеране после ночной атаки
26 октября 2024 11:30

Посольство РФ сообщает о спокойной обстановке в Тегеране после ночной атаки

ВС РФ взяли под контроль Александрополь в ДНР
26 октября 2024 11:08

ВС РФ взяли под контроль Александрополь в ДНР

Над российскими регионами за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА
26 октября 2024 10:53

Над российскими регионами за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА