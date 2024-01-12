Захарова: военная эскалация в регионе Красного моря может дестабилизировать ситуацию по всему Ближнему Востоку
Международное сообщество отреагировало на агрессию коалиционных сил в Йемене. Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН, которое состоится сегодня ближе к полуночи по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конфликт на юге аравийского полуострова продолжается уже десятилетие, а с конца прошлого года йеменские хуситы начали захватывать в Красном море корабли, связанные с Израилем. Так, они выступили в поддержку ХАМАС в палестинском конфликте.
Основными точками ударов союзной авиации были штабы, арсеналы, склады военной техники, радиолокационные станции, ракетные установки и производственные предприятия. В Белом доме назвали такие действия коалиции ответом на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море на торговые суда.
Энтони Блинкен, государственный секретарь США:
Мы ясно дали понять, как и многие другие страны, что действия хуситов будут иметь последствия. Мы также неоднократно пытались дать понять Ирану, что поддержку, которую они оказывают хуситам, необходимо прекратить.
Удары были нанесены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Ряд стран выступили с жесткой критикой происходящего. Они указали на игнорирование законов международного права.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников. Масштабная военная эскалация в регионе Красного моря может перечеркнуть те позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в процессе йеменского урегулирования, а также спровоцировать дестабилизацию ситуации по всему региону Ближнего Востока.
Граждане Йемена не остались безучастными к ситуации. Жители столицы вышли на массовые протесты против вторжения иностранных вооруженных сил. Протестующие скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги. Нестабильность ситуации в регионе привела к резкому росту цен на нефть. Биржи отреагировали на угрозы возможного распространения конфликта за пределы Персидского залива.
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