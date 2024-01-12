Россия осуждает удары по Йемену, они нелегитимны с точки зрения международного права – Песков

Новый виток противостояния на Ближнем Востоке. США и Британия проводят военную операцию против хуситов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН, которое состоится 12 января ближе к полуночи по минскому времени.

Арабские страны присоединиться к коалиции по борьбе с хуситами отказались. Зато Лондону и Вашингтону удалось заручиться поддержкой Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Аналитики называют Йемен катализатором ухода Байдена, так как его политика втягивать США в новые конфликты попросту надоела американцам. Свою позицию по поводу происходящего высказал и ряд стран. Россия осудила удары по Йемену, они нелегитимны с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь Владимира Путина. Глава Турции обвинил Вашингтон и Лондон в попытке превратить Красное море в «море крови». А вот в НАТО действия Штатов и Королевства назвали оборонительными.

Как только произошел конфликт Израиля и Палестины, произошла эскалация по всему Ближнему Востоку. Усилился огонь по всему региону. А теперь, конечно, нападения хуситов на судоходство. Эскалация уже происходит. Вопрос в том, как далеко она зайдет.

Еще один вопрос – как долго все это продлится? Ближневосточный конфликт – противостояние израильской армии и группировки ХАМАС – начался 7 октября 2023 года. С тех пор число жертв с обеих сторон превысило 25 тысяч человек. Около 90 % из них – жители Палестины. Израиль продолжает наносить удары по жилому сектору.

В прямом смысле взрывной волной от Ближнего Востока отбросило с передовой еще один конфликт – украинский. Об этом Белый дом говорит открыто. У главного спонсора на него нет денег.