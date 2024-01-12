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Катализатор ухода Байдена: подробности военной операции США и Британии в Йемене

12 января 2024 11:19
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Новый виток противостояния на Ближнем Востоке. США и Британия проводят военную операцию против хуситов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН, которое состоится сегодня ближе к полуночи по минскому времени.

Хронология событий вспыхнувшего конфликта и уже существующих, а также сколько людей на планете желают мира – об этом наш следующий материал.

Катализатор ухода Байдена: подробности военной операции США и Британии в Йемене-1

Минувшей ночью атакам вооруженных сил подверглись свыше 60 объектов йеменской группировки. Удары наносились с самолетов, кораблей и атомной подводной лодки.

Катализатор ухода Байдена: подробности военной операции США и Британии в Йемене-4

Среди целей были радиолокационные системы, склады с беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, а также площадки их запуска. Джо Байден заявил, что это стало прямым ответом на нападения на международные суда в Красном море. А вот жители Штатов распоряжение президента осудили.

Арабские страны присоединиться к коалиции по борьбе с хуситами отказались. Зато Лондону и Вашингтону удалось заручиться поддержкой Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Катализатор ухода Байдена: подробности военной операции США и Британии в Йемене-7

Ричард Марлес, министр обороны Австралии:
Действия, которые были предприняты сегодня при поддержке Австралии, направлены на поддержание глобальной торговли, которая имеет центральное значение для национальных интересов Австралии.

Катализатор ухода Байдена: подробности военной операции США и Британии в Йемене-10

Международное сообщество экспертов дает свою оценку происходящему. Аналитики называют Йемен катализатором ухода Байдена, так как его политика втягивать США в новые конфликты попросту надоела американцам. Жители нуждаются в поддержке государства. А оно помогает другим. В частности, Украине. Но, кажется, Киев уже вытянул из Вашингтона все что можно.

Джон Кирби: мы выдали последний пакет из имеющихся запасов для помощи Украине.

Катализатор ухода Байдена: подробности военной операции США и Британии в Йемене-13

Поддержка Киева странами Запада неуклонно ослабевает, но сам Зеленский не намерен останавливать боевые действия, продлевая таким образом собственную политическую агонию. В среду, 10 января, украинский лидер отправился в тур последней надежды. Первой остановкой стала Литва. Сегодня, 12 января, Зеленский гуляет по Риге. В планах посетить и Таллин. Впрочем, меняются только города – риторика все равно одна. Миром в ней не пахнет.

Вместе с тем общие результаты глобального опроса респондентов в 40 странах показали: каждый четвертый житель на планете рассчитывает на то, что наступивший год пройдет более мирно. Впрочем, примерно столько же жителей ожидают и противоположного исхода.

# Международная политика

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