Катализатор ухода Байдена: подробности военной операции США и Британии в Йемене

Новый виток противостояния на Ближнем Востоке. США и Британия проводят военную операцию против хуситов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН, которое состоится сегодня ближе к полуночи по минскому времени. Хронология событий вспыхнувшего конфликта и уже существующих, а также сколько людей на планете желают мира – об этом наш следующий материал.

Минувшей ночью атакам вооруженных сил подверглись свыше 60 объектов йеменской группировки. Удары наносились с самолетов, кораблей и атомной подводной лодки.

Среди целей были радиолокационные системы, склады с беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, а также площадки их запуска. Джо Байден заявил, что это стало прямым ответом на нападения на международные суда в Красном море. А вот жители Штатов распоряжение президента осудили. Арабские страны присоединиться к коалиции по борьбе с хуситами отказались. Зато Лондону и Вашингтону удалось заручиться поддержкой Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Ричард Марлес, министр обороны Австралии:

Действия, которые были предприняты сегодня при поддержке Австралии, направлены на поддержание глобальной торговли, которая имеет центральное значение для национальных интересов Австралии.

Международное сообщество экспертов дает свою оценку происходящему. Аналитики называют Йемен катализатором ухода Байдена, так как его политика втягивать США в новые конфликты попросту надоела американцам. Жители нуждаются в поддержке государства. А оно помогает другим. В частности, Украине. Но, кажется, Киев уже вытянул из Вашингтона все что можно. Джон Кирби: мы выдали последний пакет из имеющихся запасов для помощи Украине.