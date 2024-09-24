Прямой эфир

За сутки в Лондоне выпала месячная норма осадков

24 сентября 2024 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Великобританию обрушились ливни. Несколько районов, включая столицу Королевства, затоплены. За сутки здесь выпала месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в Лондоне выпала месячная норма осадков-2

Дороги, превратившиеся в реки, перекрыты. Приостановлено движение на некоторых железнодорожных линиях Лондона. По меньшей мере 300 обращений приняли спасатели. Помощь требовалась многим водителям, которые оказались заблокированы в своих автомобилях. Метеорологи призывают граждан не расслабляться. В ближайшие дни непогода не отступит. В Лондоне и на большей части Британии действует желтый уровень погодной опасности.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп заявил, что Зеленский – лучший торгаш в истории
24 сентября 2024 13:47

Трамп заявил, что Зеленский – лучший торгаш в истории

Зеленский заявил, что его «план победы» не связан с переговорами
24 сентября 2024 13:20

Зеленский заявил, что его «план победы» не связан с переговорами

Алаудинов: есть доказательства создания ВСУ концлагерей в Курской области
24 сентября 2024 12:31

Алаудинов: есть доказательства создания ВСУ концлагерей в Курской области