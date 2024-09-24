За сутки в Лондоне выпала месячная норма осадков

На Великобританию обрушились ливни. Несколько районов, включая столицу Королевства, затоплены. За сутки здесь выпала месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дороги, превратившиеся в реки, перекрыты. Приостановлено движение на некоторых железнодорожных линиях Лондона. По меньшей мере 300 обращений приняли спасатели. Помощь требовалась многим водителям, которые оказались заблокированы в своих автомобилях. Метеорологи призывают граждан не расслабляться. В ближайшие дни непогода не отступит. В Лондоне и на большей части Британии действует желтый уровень погодной опасности.