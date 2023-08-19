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За 2023 год суды Бельгии рассмотрели более 1000 дел по банкротству строительных компаний

19 августа 2023 16:43
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Новости Бельгии. Строительный сектор Бельгии переживает большой кризис. Согласно данным статистического управления, в этом году местные суды рассмотрели свыше 6 000 дел по банкротству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2023 год суды Бельгии рассмотрели более 1000 дел по банкротству строительных компаний-1

Среди них больше 1 000 – строительные компании. На это повлияла высокая инфляция и рост стоимости жизни. Теперь тысячи людей не могут въехать в свое жилье, но вынуждены продолжать ежемесячно вносить плату за недостроенную недвижимость. При этом дома уже успели пострадать от сильных наводнений и аномальной жары. Также многие из них не подключены к системам водоснабжения и электричества. На этом фоне сотни людей пытались обратиться в суд с требованием вернуть деньги. Однако ни одно дело выиграть пока не удалось.

# Кризис в ЕС # Новости Бельгии # Фотофакт

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