За 2023 год суды Бельгии рассмотрели более 1000 дел по банкротству строительных компаний

Среди них больше 1 000 – строительные компании. На это повлияла высокая инфляция и рост стоимости жизни. Теперь тысячи людей не могут въехать в свое жилье, но вынуждены продолжать ежемесячно вносить плату за недостроенную недвижимость. При этом дома уже успели пострадать от сильных наводнений и аномальной жары. Также многие из них не подключены к системам водоснабжения и электричества. На этом фоне сотни людей пытались обратиться в суд с требованием вернуть деньги. Однако ни одно дело выиграть пока не удалось.