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Японский остров Ниидзима увеличивается в размерах

30 ноября 2023 10:01
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Японский остров Ниидзима увеличивается в размерах. Он прибавил за последний месяц на фоне извержения вулкана. Тот выбрасывает пепел и лаву, застывая, она увеличивает территорию острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японский остров Ниидзима увеличивается в размерах-1

Происходящее в Японии не редкость. Страна находится на стыке нескольких тектонических плит. В результате их движения образуются и пробуждаются вулканы. По той же причину страну часто беспокоят землетрясения. Сегодня на японской территории расположено свыше 14 тысяч островов.

# Природные явления # Новости Японии # Фотофакт

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