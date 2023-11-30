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В секторе Газа продлили гуманитарное перемирие

30 ноября 2023 09:50
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Гуманитарное перемирие в секторе Газа продлено на один день. Это позволит освободить больше заложников и увеличить поставки товаров первой необходимости в анклав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В секторе Газа продлили гуманитарное перемирие-1

Согласно условиям соглашения между сторонами, Израиль должен освобождать трех палестинцев за каждого заложника, удерживаемого в палестинском регионе. Посредниками в соглашениях выступили Катар и Египет. Последний также принял на лечение почти 600 раненых жителей сектора Газа. Всего границу между анклавом и Египтом через КПП «Рафах» пересекли больше 8,5 тысячи иностранцев с двойным гражданством.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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