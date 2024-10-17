Польские полицейские устроили демонстрацию перед офисом Туска

Необычную акцию устроили варшавские полицейские. Они организовали перед офисом премьер-министра Дональда Туска похоронную процессию. Таким образом правоохранители протестовали против низких зарплат и тяжелых условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они установили перед зданием гроб и вырезанные из черного картона фигуры сотрудников полиции, символизирующие вакансии в органах внутренних дел, которые никто не хочет занимать. Полицейские потребовали от правительства покончить с дефицитом кадров, из-за которого им приходится работать сверхурочно, а также снабдить их новым оборудованием.