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Польские полицейские устроили демонстрацию перед офисом Туска

17 октября 2024 13:55
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Необычную акцию устроили варшавские полицейские. Они организовали перед офисом премьер-министра Дональда Туска похоронную процессию. Таким образом правоохранители протестовали против низких зарплат и тяжелых условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские полицейские устроили демонстрацию перед офисом Туска-2

Они установили перед зданием гроб и вырезанные из черного картона фигуры сотрудников полиции, символизирующие вакансии в органах внутренних дел, которые никто не хочет занимать. Полицейские потребовали от правительства покончить с дефицитом кадров, из-за которого им приходится работать сверхурочно, а также снабдить их новым оборудованием.

# Кризис в ЕС

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