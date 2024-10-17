Литва построит завод по выпуску тротила

В Литве заявили о решении построить завод по выпуску тротила. На эти цели потратят почти 30 миллионов евро, но власти уверены, что вложения окупятся и принесут большую прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что первую партию взрывчатки новый завод выпустит уже через 2 года. И будет производить по тысяче тонн тротила ежегодно. Почти 80 % продукции будет идти на экспорт, в основном в страны НАТО. Стоит отметить, что ранее в правительстве рассказали о планах построить предприятия по выпуску гексогеновых снарядов и беспилотников.