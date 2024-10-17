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Литва построит завод по выпуску тротила

17 октября 2024 13:54
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В Литве заявили о решении построить завод по выпуску тротила. На эти цели потратят почти 30 миллионов евро, но власти уверены, что вложения окупятся и принесут большую прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва построит завод по выпуску тротила-2

Планируется, что первую партию взрывчатки новый завод выпустит уже через 2 года. И будет производить по тысяче тонн тротила ежегодно. Почти 80 % продукции будет идти на экспорт, в основном в страны НАТО. Стоит отметить, что ранее в правительстве рассказали о планах построить предприятия по выпуску гексогеновых снарядов и беспилотников.

# Международная политика

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