WIRED: Трамп провел закрытый ужин за миллиона долларов с Маском

В ресторане Mar-a-Lago лидер Америки Дональд Трамп устроил частный ужин, посещение которого обошлось в 1 миллион долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Организатором мероприятия выступил комитет MAGA Inc. и Трамп явился в качестве специального гостя. Среди гостей был Илон Маск, прибывший вместе с Шивон Зилис, главой Neuralink.

Ужин был приурочен к мероприятию по автоспорту Palm Event, которое проходило в Палм-Бич.

На территории комплекса были выставлены роскошные автомобили, включая Rolls-Royce и Bugatti. Ранее WIRED уже сообщал, что частная беседа с Трампом стоит 5 миллионов долларов и пользуется спросом в деловых кругах.