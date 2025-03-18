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WIRED: Трамп провел закрытый ужин за миллиона долларов с Маском

18 марта 2025 13:17
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В ресторане Mar-a-Lago лидер Америки Дональд Трамп устроил частный ужин, посещение которого обошлось в 1 миллион долларов. Об этом пишет РИА Новости.

WIRED: Трамп провел закрытый ужин за миллиона долларов с Маском -1

Фото: pinterest

Организатором мероприятия выступил комитет MAGA Inc. и Трамп явился в качестве специального гостя. Среди гостей был Илон Маск, прибывший вместе с Шивон Зилис, главой Neuralink.

Ужин был приурочен к мероприятию по автоспорту Palm Event, которое проходило в Палм-Бич. 

На территории комплекса были выставлены роскошные автомобили, включая Rolls-Royce и Bugatti. Ранее WIRED уже сообщал, что частная беседа с Трампом стоит 5 миллионов долларов и пользуется спросом в деловых кругах.

# Международная политика

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