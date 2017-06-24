Взрывы на рынке в пакистанском Парачинаре: убиты 73 человека

Новости Пакистана. В Пакистане растет число жертв теракта в городе Парачинар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списках погибших уже как минимум 73 человека, около 300 ранены.

Многие в тяжелом и даже критическом состоянии. Взрывы прогремели на городском рынке 23 июня с промежутком в три минуты. В моменты атаки там было многолюдно, поскольку многие пришли за покупками в честь окончания Рамадана. Теракт решительно осудили во всем мире.

О недавнем теракте возле офиса полиции в Пакистане вы можете узнать здесь.

Соболезнования родным и близких погибших, руководству Пакистана выразил Президент Беларуси.