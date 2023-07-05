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Взрыв произошёл в районном суде Киева. Обвиняемый погиб

05 июля 2023 20:20
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Новости Украины. В одном из судов Киева произошли взрывы. По информации главы МВД Украины, устроивший их обвиняемый погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв произошёл в районном суде Киева. Обвиняемый погиб-1

Во время штурма суда пострадали двое правоохранителей. На месте инцидента работают бойцы спецназа, следователи, взрывотехники и кинологи. Территорию вокруг суда оцепили силовики. По факту попытки побега подсудимого из-под стражи начато досудебное расследование. Местные СМИ сообщали, что обвиняемый взял конвоира в заложники. Эту информацию пока не подтвердили. Ранее подозреваемого уже судили за взрыв, который он устроил у Рады в 2015 году.

# Взрыв # Новости Украины # Фотофакт

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