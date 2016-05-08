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Выход Великобритании из Европейского союза может серьезно отразиться на безопасности страны

08 мая 2016 11:10
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Новости Великобритании. Выход Великобритании из Европейского союза может серьезно отразиться на безопасности страны. Специалисты в области разведки заявили, что сейчас Туманный Альбион является частью большой базы, куда спецслужбы европейских стран отправляют информацию. И выпасть из этого потока для Британии, все равно, что лишиться глаз и ушей в борьбе с хакерами и террористами. Прислушаются ли жители Королевства к мнению разведчиков, станет известно в конце июня.

Напомню, что на 23 число назначен референдум, по результатам которого станет понятно, какой стороной Британия повернется к континентальной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Brexit

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