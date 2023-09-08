«Вы сможете быть кем угодно». Новый аттракцион появится в шанхайском парке развлечений

Новости Китая. Шанхайский парк развлечений анонсировал новый аттракцион, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он произведет на посетителей неизгладимое впечатление, пообещал глава компании на пресс-конференции.

По словам Джо Шотта, новую достопримечательность могут открыть уже к концу года и она просто поразит зрителей.

Джо Шотт, директор парка развлечений:

Не терпится открыть аттракцион и увидеть реакцию зрителей. Это будет невероятно. Когда вы войдете в это место, вы сможете быть кем угодно.