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«Вы сможете быть кем угодно». Новый аттракцион появится в шанхайском парке развлечений

08 сентября 2023 12:36
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Новости Китая. Шанхайский парк развлечений анонсировал новый аттракцион, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он произведет на посетителей неизгладимое впечатление, пообещал глава компании на пресс-конференции.

«Вы сможете быть кем угодно». Новый аттракцион появится в шанхайском парке развлечений-1

По словам Джо Шотта, новую достопримечательность могут открыть уже к концу года и она просто поразит зрителей.

«Вы сможете быть кем угодно». Новый аттракцион появится в шанхайском парке развлечений-4

Джо Шотт, директор парка развлечений:
Не терпится открыть аттракцион и увидеть реакцию зрителей. Это будет невероятно. Когда вы войдете в это место, вы сможете быть кем угодно.

«Вы сможете быть кем угодно». Новый аттракцион появится в шанхайском парке развлечений-7

А пока гостям предлагают съедобные новинки. Это фруктовое мороженое, а также мини-пончики. Их посетители уже оценили и, кажется, остались довольны. Причем отметили гости не только вкус, но и вид пончиков. Жители не упустили возможности сделать фото сладостей.

# Развлечения # Марина Кишкурно # Новости Китая # Фотофакт

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