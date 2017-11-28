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«Вулкан продолжает выбрасывать пепел»: МИД Беларуси в Twitter публикует информацию от властей Индонезии

28 ноября 2017 14:47
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Новости Беларуси. Международный аэропорт на индонезийском Бали закрыт уже вторые сутки из-за угрозы извержения вулкана Агунг. Огненная гора снова выбросила столб пепла на высоту в 4 километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покинуть остров не могут десятки тысяч отдыхающих. В тех районах, где выпал вулканический пепел туристам рекомендуется носить марлевые повязки и без необходимости не покидать номера гостиниц.

Посольство Беларуси в Индонезии следит за ситуацией и в случае необходимости готово оказать помощь. Также МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали.

Кадры апокалипсиса напоминает восточная часть туристического острова Бали: что будет дальше (читать подробности). 

«Вулкан продолжает выбрасывать пепел»: МИД Беларуси в Twitter публикует информацию от властей Индонезии-1

Валерий Колесник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Индонезии:
Граждан Беларуси в госпиталях нет. Ситуация стабильная. Вулкан продолжает выбрасывать пепел, но пока сильного извержения нет. Специалисты говорят, что он может месяц так дымить. Если есть желающие вылететь раньше, они обращаются в туристические агентства, есть канал в Twitter, где мы в режиме онлайн обновляем информацию, которую получаем от властей Индонезии. Буквально несколько человек хотели бы более точно знать, каким образом они могут вылететь в Минск раньше, поменять билеты.

# Извержение вулкана

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