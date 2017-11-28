«Вулкан продолжает выбрасывать пепел»: МИД Беларуси в Twitter публикует информацию от властей Индонезии

Новости Беларуси. Международный аэропорт на индонезийском Бали закрыт уже вторые сутки из-за угрозы извержения вулкана Агунг. Огненная гора снова выбросила столб пепла на высоту в 4 километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покинуть остров не могут десятки тысяч отдыхающих. В тех районах, где выпал вулканический пепел туристам рекомендуется носить марлевые повязки и без необходимости не покидать номера гостиниц.

Посольство Беларуси в Индонезии следит за ситуацией и в случае необходимости готово оказать помощь. Также МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали.