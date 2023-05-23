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ВСУ попытались отвоевать утраченные позиции на Краснолиманском направлении

23 мая 2023 08:24
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Украинские войска совершили попытку отвоевать потерянные ранее позиции на Краснолиманском направлении, но артиллерия России не допустила этого. Об этом сообщил представитель пресс-центра группы «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Он уточнил, что противник, в том числе 81-я аэромобильная бригада и 63-я механизированная бригада ВСУ, столкнулся с огнем артиллерийских соединений группы «Центр» на Торском участке и в районе Серебрянского лесного массива. Это повлекло за собой существенные людские и технические потери среди украинских военнослужащих.

Также артиллерией были нанесены удары по объектам скопления живой силы, огневых средств и скоплений техники. Авиация группы «Центр» наносила удары по опорным пунктам и временным базам противника, добавил Савчук.

# Международная политика # Александр Савчук

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