ВС России сорвали попытку ВСУ захватить буровую вышку «Крым-2» в Чёрном море

В Министерстве обороны РФ информировали, что ГУР Минобороны Украины с целью захвата буровой вышки направили морской десант –14 американских катеров Willard Sea Force с военными ССО ВМС Украины. Успешными действиями Черноморского флота и бойцами ВС РФ, которые были задействованы в охране и обороне буровой вышки, операция ВМС Украины была остановлена. 8 украинских катеров затонули, 6 – уплыли, не попытавшись оказать помощь оставшимся в воде раненым военнослужащим ВС Украины, уточнили в ведомстве.