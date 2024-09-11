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ВС России сорвали попытку ВСУ захватить буровую вышку «Крым-2» в Чёрном море

11 сентября 2024 13:14
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Силами Черноморского флота РФ предотвращена операция по захвату Военно-морскими силами Украины российской буровой вышки, расположенной в Черном море, пишет ТАСС.

В Министерстве обороны РФ информировали, что ГУР Минобороны Украины с целью захвата буровой вышки направили морской десант –14 американских катеров Willard Sea Force с военными ССО ВМС Украины. Успешными действиями Черноморского флота и бойцами ВС РФ, которые были задействованы в охране и обороне буровой вышки, операция ВМС Украины была остановлена. 8 украинских катеров затонули, 6 – уплыли, не попытавшись оказать помощь оставшимся в воде раненым военнослужащим ВС Украины, уточнили в ведомстве.

# Международная политика

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