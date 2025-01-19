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Сотни грузовиков с гуманитарной помощью ожидают открытия КПП «Рафах» на юге сектора Газа

19 января 2025 13:36
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После вступления в силу прекращения огня между Израилем и ХАМАС около двух сотен грузовиков с гуманитарной помощью ожидают открытия КПП «Рафах» – единственного канала поставок в сектор Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни грузовиков с гуманитарной помощью ожидают открытия КПП «Рафах» на юге сектора Газа-2

Фуры уже прошли египетские погранзаставы, выстроившись в очередь перед израильским пунктом пропуска. Предполагается, что в период перемирия в Анклав ежедневно будет ввозиться 600 грузовиков с гумпомощью, 50 из которых будут перевозить топливо, а 300 будут направлены на север, где условия для мирного населения особенно тяжелые. Напомним, соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января днем после почти трехчасовой задержки, положив конец 15-месячной войне, сотрясавшей Ближний Восток.

# Палестина-Израиль # Международная политика

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