Возле университета в Теннесси произошла перестрелка

Очередной случай массовой стрельбы в США. На этот раз кровавые события разыгрались недалеко от университета штата Теннесси в Нэшвилле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате один человек убит, еще 9 получили ранения. Как сообщили в полиции, все случилось во время встречи выпускников, когда улица возле кампуса была полна людей. Внезапно между двумя компаниями вспыхнула перестрелка. Что послужило ее причиной, пока не известно. Ранения получили несколько случайных прохожих, среди них 12-летняя девочка и женщина. На месте происшествия найдены два пистолета. В причастности к стрельбе подозревается один из пострадавших.