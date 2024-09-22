Военно-морские силы Китая и России перешли во вторую фазу совместных учений

Они проходят на Дальнем Востоке. С китайской стороны участвуют два эсминца, фрегат и корабль обеспечения. С российской – большие и малые противолодочные корабли, а также малый ракетный корабль «Смерч» Тихоокеанского флота. В течение недели военнослужащие отработают вопросы отражения нападения условного противника – с воздуха, воды и подводной среды, а также совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде. Отметим, учения в акватории Японского моря начались накануне. Перед выходом судов с базы состоялось торжественное построение экипажей.