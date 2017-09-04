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Водно-световая феерия в Дании собрала несколько сотен человек и восхитила даже кронпринцессу королевства

04 сентября 2017 07:09
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Новости Дании. Водно-световая феерия под музыкальный аккомпанемент покорила зрителей в датском городе Рандерс. Спектакль на воде собрал несколько сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водно-световая феерия в Дании собрала несколько сотен человек и восхитила даже кронпринцессу королевства-1

Парящие в воздухе почти эфемерные существа и выплывающий из воды человек-амфибия – все это, несомненно, приправлено современными технологиями. Эффектный датский спектакль поразил даже кронпринцессу королевства. Мэри, как и многие другие зрители, была очарована рукотворной сказкой.

# Световое шоу

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