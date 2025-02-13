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Economist: разговор Путина и Трампа омрачил чиновников Украины и Европы

13 февраля 2025 09:54
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Разговор по телефону между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызывает обеспокоенность среди украинских и даже европейских чиновников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Economist.

Economist: разговор Путина и Трампа омрачил чиновников Украины и Европы-1

Фото: kremlin.ru

Они опасаются, что разрешение конфликта будет проходить без участия Киева. 

Ранее Трамп объявил про немедленное начало переговорного процесса с Россией, что вызвало опасения по поводу прекращения американской поддержки Украины.

Один из официальных лиц Украины заявил, что будущее Украины и Европы выглядит мрачным.

# Международная политика

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