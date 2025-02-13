Орбан: руководители ЕС ждут, как обезьяны, загипнотизированные змеёй, что предпримет президент США

Правящие европейские элиты больше не могут защищать интересы своих граждан. С таким громким заявлением выступил премьер-министр Венгрии на встрече с представительницей партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Виктора Орбана, наступило время сильных политических сил, которые способны нести возложенную на них ответственность и за которыми пойдут люди. А главы и руководители Евросоюза и европейских институтов абсолютно беспомощны и ждут указаний от своего хозяина в Вашингтоне. Орбан, не стесняясь, даже сравнил их с трусливыми цыплятами.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Проблема в том, что главы и руководители Европейского союза и европейских институтов, как испуганные цыплята, они просто затаились в поле, ожидая своей участи. Мы сидим, как обезьяны, загипнотизированные змеей, и просто ждем, что предпримет президент США. Это худшее, что мы можем сделать, потому что президент придет и сделает такое, что заставит нас попотеть. Он придет и будет представлять американские интересы.

Венгерский премьер считает, что Евросоюзу в отношениях с США сейчас как раз необходимо проявить решительность для защиты своих экономических интересов. В противном случае Европу ждут трудности не только в отношениях с Вашингтоном, но и с другими государствами.