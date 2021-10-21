Во Франции ураган «Аврора» оставил без электричества 250 тысяч домов

Новости Франции. Из-за урагана во Франции без электричества остались 250 тысяч домов. На севере страны в 12 департаментах, в том числе и столичном, метеорологи уже объявили оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Из-за урагана во Франции без электричества остались 250 тысяч домов. На севере страны в 12 департаментах, в том числе и столичном, метеорологи уже объявили оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ураган «Аврора» сорвал крыши с домов, повалил деревья и даже образовал мини-торнадо.
Кроме того, на дорогах столичного региона Иль-де-Франс, а также в соседних городах упавшие деревья заблокировали движение поездов.