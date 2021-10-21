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Во Франции ураган «Аврора» оставил без электричества 250 тысяч домов

21 октября 2021 12:03
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Новости Франции. Из-за урагана во Франции без электричества остались 250 тысяч домов. На севере страны в 12 департаментах, в том числе и столичном, метеорологи уже объявили оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции ураган «Аврора» оставил без электричества 250 тысяч домов-1

Ураган «Аврора» сорвал крыши с домов, повалил деревья и даже образовал мини-торнадо.  

Во Франции ураган «Аврора» оставил без электричества 250 тысяч домов-4

Кроме того, на дорогах столичного региона Иль-де-Франс, а также в соседних городах упавшие деревья заблокировали движение поездов.  

# Ураганы # Фотофакт

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