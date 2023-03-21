Во Франции снова протестуют против пенсионной реформы – полицейских забрасывали камнями и петардами

Новости Франции. Во Франции с новой силой вспыхнули протесты против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно ожесточенный характер они приобрели после того, как стало известно, что парламент не принял вотум недоверия правительству Макрона, которое активно продвигало внесение поправок.

В Париже демонстранты поджигали горы мусора, который несколько дней не собирали из-за забастовок, и забрасывали полицейских камнями, петардами и бутылками. В результате стычек ранения получили более 10-ти правоохранителей. Столкновения больше напоминали уличные бои и продолжались всю ночь в разных районах французской столицы. Для разгона бушующей толпы полиции пришлось применять слезоточивый газ. Было задержано около 150-ти демонстрантов.

Неспокойной была эта ночь и в других крупных французских городах. Ожесточенные столкновения с полицией прошли также в Лилле и Бордо. Навести порядок и взять ситуацию под контроль удалось лишь к утру. Профсоюзы и оппозиционные партии Франции заявили, что они усилят протесты против пенсионной реформы.