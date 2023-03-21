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Во Франции снова протестуют против пенсионной реформы – полицейских забрасывали камнями и петардами

21 марта 2023 08:33
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Новости Франции. Во Франции с новой силой вспыхнули протесты против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно ожесточенный характер они приобрели после того, как стало известно, что парламент не принял вотум недоверия правительству Макрона, которое активно продвигало внесение поправок.

Во Франции снова протестуют против пенсионной реформы – полицейских забрасывали камнями и петардами-1

В Париже демонстранты поджигали горы мусора, который несколько дней не собирали из-за забастовок, и забрасывали полицейских камнями, петардами и бутылками. В результате стычек ранения получили более 10-ти правоохранителей. Столкновения больше напоминали уличные бои и продолжались всю ночь в разных районах французской столицы. Для разгона бушующей толпы полиции пришлось применять слезоточивый газ. Было задержано около 150-ти демонстрантов.

Во Франции снова протестуют против пенсионной реформы – полицейских забрасывали камнями и петардами-4

Неспокойной была эта ночь и в других крупных французских городах. Ожесточенные столкновения с полицией прошли также в Лилле и Бордо. Навести порядок и взять ситуацию под контроль удалось лишь к утру. Профсоюзы и оппозиционные партии Франции заявили, что они усилят протесты против пенсионной реформы.

Во Франции снова протестуют против пенсионной реформы – полицейских забрасывали камнями и петардами-7

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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