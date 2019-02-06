Во Франции одобрили законопроект, ограничивающий права демонстрантов

Новости Франции. Во Франции депутаты Национального собрания одобрили законопроект, ограничивающий права демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если документ пройдет голосование в сенате, полиция и представители властей смогут без решения суда запрещать участвовать в митингах лицам, которых подозревают в хулиганском поведении. Также будут запрещены любые элементы одежды, скрывающей лица.

Закон также предусматривает возможность проведения у участников демонстрантов обысков. Для нарушителей предусмотрено суровое наказание: от штрафа в размере 15 тысяч евро до тюремного заключения.