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Во Франции одобрили законопроект, ограничивающий права демонстрантов

06 февраля 2019 09:02
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Новости Франции. Во Франции депутаты Национального собрания одобрили законопроект, ограничивающий права демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции одобрили законопроект, ограничивающий права демонстрантов-1

Если документ пройдет голосование в сенате, полиция и представители властей смогут без решения суда запрещать участвовать в митингах лицам, которых подозревают в хулиганском поведении. Также будут запрещены любые элементы одежды, скрывающей лица.

Закон также предусматривает возможность проведения у участников демонстрантов обысков. Для нарушителей предусмотрено суровое наказание: от штрафа в размере 15 тысяч евро до тюремного заключения.

Во Франции одобрили законопроект, ограничивающий права демонстрантов-4

Во Франции одобрили законопроект, ограничивающий права демонстрантов-6

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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