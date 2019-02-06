Прямой эфир

Трамп объявил о встрече с лидером КНДР 27-28 февраля во Вьетнаме

06 февраля 2019 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Выступая с обращением к Конгрессу, американский лидер заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп объявил о встрече с лидером КНДР 27-28 февраля во Вьетнаме-1

Трамп объявил о встрече с лидером КНДР 27-28 февраля во Вьетнаме-3

Город, где состоится саммит, пока не назван, однако подготовка к встрече идет полным ходом. Наиболее вероятная площадка – курортный город Дананг или Ханой.

Присоединиться американо-северокорейскому саммиту намерен президент Южной Кореи. Мун Чжэ Ин рассчитывает подписать декларацию о формальном прекращении Корейской войны.

Трамп объявил о встрече с лидером КНДР 27-28 февраля во Вьетнаме-6

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Египте при обрушении здания погибли три человека, в том числе дети
06 февраля 2019 08:41

В Египте при обрушении здания погибли три человека, в том числе дети

В Новой Зеландии вспыхнул масштабный лесной пожар, людей массово эвакуируют
06 февраля 2019 08:38

В Новой Зеландии вспыхнул масштабный лесной пожар, людей массово эвакуируют

Азербайджан сотрясли два мощных землетрясения
06 февраля 2019 08:36

Азербайджан сотрясли два мощных землетрясения