Трамп объявил о встрече с лидером КНДР 27-28 февраля во Вьетнаме

Новости США. Выступая с обращением к Конгрессу, американский лидер заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Выступая с обращением к Конгрессу, американский лидер заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город, где состоится саммит, пока не назван, однако подготовка к встрече идет полным ходом. Наиболее вероятная площадка – курортный город Дананг или Ханой.
Присоединиться американо-северокорейскому саммиту намерен президент Южной Кореи. Мун Чжэ Ин рассчитывает подписать декларацию о формальном прекращении Корейской войны.