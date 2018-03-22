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Во Франции на треть сократилась популяция полевых птиц: ситуация близка к экологической катастрофе

22 марта 2018 09:38
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Новости Франции. Французские экологи бьют тревогу: в стране стремительно сокращается популяция полевых птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация близка к экологической катастрофе.

Во Франции на треть сократилась популяция полевых птиц: ситуация близка к экологической катастрофе-1

Во Франции на треть сократилась популяция полевых птиц: ситуация близка к экологической катастрофе-3

Исчезла треть популяции самых распространенных видов. Например, численность куропаток сократилась на 80-90 %.

Основная причина происходящего – массовое, чрезмерное использование пестицидов, от которых гибнут крылатые насекомые – основная пища большинства видов полевых птиц.

Во Франции на треть сократилась популяция полевых птиц: ситуация близка к экологической катастрофе-6

# Фотофакт # Птицы

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