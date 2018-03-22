Во Франции на треть сократилась популяция полевых птиц: ситуация близка к экологической катастрофе

Новости Франции. Французские экологи бьют тревогу: в стране стремительно сокращается популяция полевых птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация близка к экологической катастрофе.
Новости Франции. Французские экологи бьют тревогу: в стране стремительно сокращается популяция полевых птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация близка к экологической катастрофе.
Исчезла треть популяции самых распространенных видов. Например, численность куропаток сократилась на 80-90 %.
Основная причина происходящего – массовое, чрезмерное использование пестицидов, от которых гибнут крылатые насекомые – основная пища большинства видов полевых птиц.