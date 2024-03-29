Во Франции могут отменить церемонию открытия Олимпиады из-за угрозы безопасности

Самое ожидаемое во Франции событие – летние Олимпийские игры – могут пройти без церемонии открытия. На этом настаивают спецслужбы страны после событий в «Крокус Сити Холле». Соответствующее обращение они направили министру внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их словам, место, где соберутся несколько десятков тысяч человек, может стать лакомой целью для террористов. Особенно французы боятся нападения одиночек, которые могут въехать в толпу на автомобиле или, слившись с ней, привести в действие взрывное устройство или открыть огонь из автоматов, как это было в Подмосковье. Также сотрудники разведки опасаются так называемых спящих ячеек исламистов внутри страны. За последнюю неделю зафиксировано большое скопление граждан стран Центральной Азии, за которыми они обычно следят. После атаки на «Крокус Сити Холл» во Франции был введен высший уровень террористической угрозы.