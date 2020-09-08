Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей

Новости Франции. Во Франции задержали подозреваемого в массовом убийстве лошадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громкое дело практически раскрыто.
Новости Франции. Во Франции задержали подозреваемого в массовом убийстве лошадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громкое дело практически раскрыто.
Мужчина находился в розыске около двух недель. Предполагается, что именно он причастен к нападению на конюшню в Йонне, в результате которого один человек получил ранения, а несколько животных были убиты. Поймать злоумышленника удалось благодаря фотороботу.
Не исключено, что задержанный также причастен и к другим подобным инцидентам в стране. Только за последние несколько недель в различных регионах Франции жестоко убили более 30 лошадей. По мнению полиции, за преступлениями стоит большая преступная организация.