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Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей

08 сентября 2020 13:02
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Новости Франции. Во Франции задержали подозреваемого в массовом убийстве лошадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громкое дело практически раскрыто.  

Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей-1

Мужчина находился в розыске около двух недель. Предполагается, что именно он причастен к нападению на конюшню в Йонне, в результате которого один человек получил ранения, а несколько животных были убиты. Поймать злоумышленника удалось благодаря фотороботу.  

Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей-4

Не исключено, что задержанный также причастен и к другим подобным инцидентам в стране. Только за последние несколько недель в различных регионах Франции жестоко убили более 30 лошадей. По мнению полиции, за преступлениями стоит большая преступная организация.  

# Вандализм и живодерство # Фотофакт

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