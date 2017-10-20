Во Флоренции туриста убило фрагментом базилики, где похоронен Микеланджело

Новости Италии. Житель Испании погиб из-за падения фрагмента базилики Санта-Кроче во Флоренции.
По информации Daily Mail, известная итальянская церковь, где похоронен Микеланджело, Галилей и Макиавелли, пока закрыта полицией.
Погибшему мужчине было 52 года. Его убил 15-сантиметровый камень, упавший с высоты около 20 метров.
По информации управляющей базилики, новость о смерти человека просто ужасна.
Женщина выразила соболезнования семье погибшего и отметила, что поддержание хорошего состояния церкви проводилось постоянно, поэтому они ошеломлены тем, что такой инцидент мог произойти.
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