Во Флоренции туриста убило фрагментом базилики, где похоронен Микеланджело

Погибшему мужчине было 52 года. Его убил 15-сантиметровый камень, упавший с высоты около 20 метров.

По информации Daily Mail, известная итальянская церковь, где похоронен Микеланджело, Галилей и Макиавелли, пока закрыта полицией.

По информации управляющей базилики, новость о смерти человека просто ужасна.

Женщина выразила соболезнования семье погибшего и отметила, что поддержание хорошего состояния церкви проводилось постоянно, поэтому они ошеломлены тем, что такой инцидент мог произойти.