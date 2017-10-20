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Во Флоренции туриста убило фрагментом базилики, где похоронен Микеланджело

20 октября 2017 14:17
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Новости Италии. Житель Испании погиб из-за падения фрагмента базилики Санта-Кроче во Флоренции.

По информации Daily Mail, известная итальянская церковь, где похоронен Микеланджело, Галилей и Макиавелли, пока закрыта полицией.

Погибшему мужчине было 52 года. Его убил 15-сантиметровый камень, упавший с высоты около 20 метров.

Во Флоренции туриста убило фрагментом базилики, где похоронен Микеланджело-1

По информации управляющей базилики, новость о смерти человека просто ужасна.

Женщина выразила соболезнования семье погибшего и отметила, что поддержание хорошего состояния церкви проводилось постоянно, поэтому они ошеломлены тем, что такой инцидент мог произойти.

Во Флоренции туриста убило фрагментом базилики, где похоронен Микеланджело-4

В середине октября в Лондоне туристка упала из-под купола собора Святого Павла и погибла – здесь подробнее.

# Фотофакт # Гибель туристов

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